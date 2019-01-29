А Минтруда против: Ведомство считает офисную работу за компьютером безвредной

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Его специалисты уверены, что эта категория работников не нуждается в медосмотрах. По их мнению, их труд не связан с риском производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

В то же время, медики уже давно обратили внимание на многие опасности, подстерегающие тех, кто долгое время вынужден проводить перед дисплеем. Минтруда оказался против. Ведомство считает офисную работу за компьютером безвредной.

Медицина, учитывая глобальное развитие компьютеризации, уже давно обратило внимание на связанные с этим риски. Они установили, что долговременное пребывание за компьютером неизбежно приводит к гиподинамии. Эту болезнь назвали главной в XXI веке.

Это уже не говоря о возникновении безусловных проблем со зрением, а также вызванных электромагнитными излучениями. О возникающих проблемах с суставами и мышцами говорить вообще не приходится. Это и покалывание в ногах, и боли в области плеч и поясницы, и онемение шеи.

Могут возникнуть и более тяжкие последствия в виде кистевого туннельного синдрома, когда повреждается нерв руки. Это может привести к полной потере трудоспособности.

Если поправки Минтруда окажутся принятыми, офисные работники окажутся без проведения предварительных, а также периодических медосмотров. Возможности профилактики резко снизятся, и большая группа россиян окажется перед угрозой позднего выявления проблем со своим здоровьем.