Уроки скандала: Дружба с Малаховым приведёт «Спас» Корчевникова к «грязным» эфирам

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Перед бывшими конкурентами – Малаховым и Корчевниковым стоят одни общие задачи.

Некоторое время считалось, что Андрей своим приходом на телеканал «Россия» перешёл дорогу Борису и «подсидел» его на должности ведущего «Прямого эфира». В связи с этим муссировались слухи о неприязненных отношениях между коллегами и возникшей между ними корпоративной конкуренции. Время показало, что Малахов продолжил проводить свою прежнюю скандальную линию на новом месте работы, а Корчевников стал вести «Судьба человека», которая за короткое время сравнялась с популярностью малаховского шоу. Как-то они даже появились вдвоём на одном из эфиров и их дуэт ведущих был вполне органичным. Вскоре телезрители стали замечать, что Борис «на отлично» усвоил уроки скандала, преподанными старшим коллегой, и стал понемногу добавлять «желтизны» в свои передачи.

Достаточно вспомнить передачу с Машей Распутиной, где Корчевников допытывался об инцест-связи её бывшего мужа и их дочери. Или нелицеприятное высказывание Дмитрия Дюжева об отечественном зрителе, якобы не ценящего работу актёра. Или обсуждение сложных семейных коллизий семьи певца Александра Серова. Вскоре без грязных приёмов не обходилась ни одна передача Корчевникова. Зрители полагают, что дружба с Малаховым дала свои плоды и приведёт к неожиданным последствиям. Как известно, Борис по совместительству является руководителем телеканала «Спас», который призван прививать духовность, набожность и христианскую мораль. Вполне вероятно, что «грязные» эфиры могут появиться и на этом богоугодном ресурсе, который также будет не прочь поднять рейтинг с помощью легкого скандала.