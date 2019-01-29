«Подарок от неизвестного»: Алина Кабаева забыла включить в декларацию столичную квартиру в миллион долларов - сеть

Сегодня, 05:57

Олимпийская чемпионка не жалуется на материальное обеспечение и скучную жизнь после заката спортивной карьеры.

35-летняя художественная гимнастка Алина Кабаева известна нашей стране тем, что принесла 25 золотых медалей, 6 серебряных и 5 бронзовых. Кроме того, олимпийская чемпионка награждена орденом «За заслуги перед Отечеством».

Накануне, в СМИ появилась информация о том, что Алина все-таки сумела «захомутать» главного холостяка страны и по совместительству Президента России — Владимира Путина. В марте 2015 года в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии Алина родила мальчика, но не закрепила статус отцовства за кем-либо. По введениям зарубежной газеты New Times, тайное венчание Алины и Владимира Владимировича состоялось в 2014 году в Муроме. В газете ее назвали второй первой леди России.

Не так давно в прямом эфире Владимир Владимирович признался, что как порядочный гражданин, он скоро будет обязан женится, намекая на свое изменившееся семейное положение. И по сведению из СМИ, пара уже могла узаконить свои отношения официально несколько месяцев назад.

По информации из телеграм-канала «Футляр от виолончели» стало известно, что Алина Кабаева забыла включить в декларацию столичную квартиру в миллион долларов. Экс-депутат не указала в декларации о доходах 120-метровую квартиру по ул. Климашкина, д. 19 кв. 69, расположенную в центре Москвы.

Как выяснилось, эта квартира была ей презентована, но когда и кем — вопрос остался открытым для сети. После обнародования информации о возможном скрытом имуществе Алины Кабаевой, сеть «всколыхнулась» комментариями.

«Откуда такая роскошь, только если подарок от неизвестного», «Кто делает ей столь дорогие подарки и за какие заслуги?», «Алиночка, ты умница и красавица, дай Бог, чтобы у вас с ВВП все было хорошо!», «Ну и пускай живет как хочет, кто сказал, что это незаконно?», - пишут подписчики канала.