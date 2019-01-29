Программа «Музеи — детям» прививает в Москве интерес к посещению музеев и выставочных залов

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В столице РФ около полутора лет назад запустили программу «Музеи — детям», нацеленную на то, чтобы способствовать интересу местных школьников и студентов колледжей к посещению музеев. Как рассказала вице-мэр города Наталья Сергунина, программа пользуется популярностью среди детей и подростков. Так, за то время, что она действует, свыше 400 тысяч человек бесплатно побывали в более 90 московских музеев и выставочных залов. Об этом проинформировал сайт московского градоначальника.

В своем комментарии Наталья Сергунина напомнила, что в рамках программы ее участники могут за один день бесплатно посетить столько музеев и галерей, сколько им захочется. Они могут ходить по галереям даже на ежедневной основе.

Что касается лидера по популярности среди участников программы, то им является Дарвиновский музей. Его посещаемость составила более 76000 раз, — поделилась информацией чиновница.







