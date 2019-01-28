«Третьей мировой войны не будет»: Во Франции дали реальную трактовку предсказаниям Нострадамуса на 2019 год

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Нынешний год станет годом технологических прорывов. Люди научатся лечить самые тяжелые болезни, разговаривать с животными и начнут заботится об экологии. Конфликт будет лишь на Ближнем Востоке, считают предсказатели.

Некоторые люди считают Нострадамуса одним из самых точных пророков за всю историю человечества. Из года в год специалисты стараются найти в работах мыслителя трактовку ближайшего будущего, которое ждёт человечество. Так было и в случае с 2019 годом.

Традиционно считается, что в своих катренах Нострадамус предсказал на 2019 год масштабную войну, которая начнётся в Европе, а именно во Франции. Работы предсказателя были трактованы таким способом, мол противостояние начнётся из-за террористических атак радикальных исламских группировок. В итоге: «Большая война начнётся во Франции, но затем будет атакована и вся Европа, она будет долгой и страшной для всех», - писал Нострадамус.

Согласно переводам, начнётся «Великая война» в 2019 и продлится целых 27 лет. Однако, Нострадамус видел небольшую надежду, что она закончится уже в 2025 году. Последняя строчка из стиха гласит: «Из пепла разрушения мир возродится, но не многим он понравится», - указывая на довольно мрачное будущее ведущих ныне европейских государств. Однако, в самой Франции словам Нострадамуса толкуют иначе.

Во Франции дали реальную трактовку предсказаниям на 2019 год. По словам провидцев, это время станет для человечества не таким уж и пессимистичным и тёмным. Провидец якобы предсказывал большой прорыв в медицине. Технологические инновации увеличат продолжительность жизнь и искоренят самые опасные болезни. Люди также уже в текущем году, согласно предсказаниям, должны научиться общаться с животными. Вместе с этим, человечество начнёт сильней заботиться об окружающей среде.

Говоря о войне, французские переводчики Нострадамуса указывают, что уровень терроризма возрастёт только на Ближнем Востоке, в результате чего уровень беженцев в Европе повысится. В конфликте будут две крупнейших мировых сверхдержавы, под прицел попадают США-Россия-Китай. Однако, вместе с этим политические лидеры достигнут согласия по вопросам экологии, и начнётся озеленение Земли.

Таким образом, трактовки предсказаний Нострадамуса в разных регионах совершенно отличаются. Согласно французским, в 2019 году человечество ждёт не такое и ужасное будущее, в котором Третьей мировой войны не будет. Террористы всегда конфликтовали на Ближнем Востоке, а крупнейшие сверхдержавы редко приходят к общему согласию.