Родители взбунтовались против недетских танцев крымских воспитательниц

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После слива видео в Сеть родители больше не захотели отдавать детей в неприличные детские сады.

Накануне социальную сеть взорвало видео, опубликованное в паблике «Инцидент Крым» во «ВКонтакте». Анонимный пользователь пожаловался жителям полуострова на коллектив воспитателей Детского сада №5, расположенного в Ялте. Как становится известно из видео, женщины справляли День рождения подруги в бане. На празднике присутствовали главные атрибуты веселья: алкоголь, караоке и выход в Интернет. Вероятно, крымских воспитательниц славно разморило в паркой бане, после чего одна из педагогов запустила прямую трансляцию праздника в Instagram.

Позднее записи никуда не исчезли, благодаря чему их смогли посмотреть и родители воспитанников. На коротких роликах родители дошкольников смогли наблюдать за матерящимися, исполняющими недетские танцы и распивающими алкоголь воспитательницами.

Пользователи Сети, на чей суд представили видео из закрытого аккаунта одной из участниц событий, отметили, что педагоги на видео довольно молоды и вольны отдыхать так, как им хочется. Неправильно поступил в данном случае аноним, пишут юзеры. Другие, напротив, раскритиковали ялтинских воспитательниц за безнравственность. Среди критикующих оказались и родители маленьких детей, которые взбунтовались против таких кадров в образовательной системе и потребовали наказать воспитателей за публикацию разврата в соцсети.