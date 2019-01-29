«Гниет изнутри»: Кирилл Терешин мог сойти с ума от боли, которую ему причиняет синтол в мышцах

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Последнее видео «качка» навлекает на мысли о его сумасшествии, согласно утверждениям пользователей. Это вполне возможно из-за болезненных ощущений, которые ему может приносить злополучный синтол.

В своем аккаунте в Instagram Кирилл Терешин опубликовал видео, в котором он явно пародирует жителя Кавказа и говорит нечто невнятное, мол кого-то спасет, кому-то поможет и так далее. Подписчики явно не поняли посыла видеозаписи, причем абсолютно все, а жители Махачкалы еще и обиделись на Кирилла за неудачную «пародию» и вызвали его на честный поединок.

Некоторые предположили, что мужчина попросту сумасшедший и нечего обращать на него внимание. Терешин вполне мог сойти с ума от боли, которую ему причиняет синтол в мышцах, ведь сочетание жировой эмульсии с анестетиком внутри организма, еще и в неправильной дозировке может в действительности привести и к абсцессам, флегмонам и даже сепсису – самой тяжелой форме воспалительных реакций. Вполне возможно, что неправильное введение синтола в скором времени окончательно «добьет» организм псевдокачка, ведь уже, предположительно, он попросту «гниет изнутри».

В действительности синтол достаточно популярен в среде молодежи, которая не желает долго и упорно заниматься, чтобы добиться хорошего результата и попросту ленится. Профессиональные бодибилдеры с осуждением относятся ко множеству допингов, ведь они практически никогда не дают хорошего результата и лишь «отбрасывают» спортсмена назад на несколько ступеней развития его тела.

«Мое отношение к синтолу такое же, как и ко всем имплантатам. Это попытка улучшить телосложение косметическими методами, избегая тяжелой работы, делающей бодибилдинг настоящим спортом. Насколько я понимаю, синтол не повышает результатов, а лишь надувает и искажает мышцы. Странной и неестественной формы дельты и бугристые трицепсы сейчас стали слишком часто встречаться на соревнованиях», - поделился мнением носитель титула «Мистер Олимпия» Дориан Ятс.

Конечно же, разного рода обман это очень плохо, тем более в спорте, однако, стоит помнить, что такие манипуляции со своим телом приводят к очень плохим последствиям и порой руки, в которые был вколот синтол, вскоре отказывают, а их хозяева навсегда лишаются возможности вести нормальную жизнь.