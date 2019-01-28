«На нашей улице праздник»: В Воронеже откроется центр для бомжей

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Проблема с бездомными людьми стоит в России очень остро. Государство, практически, абстрагировалось от этой проблемы, предоставив всё решать регионам.

В Воронеже откроется дневной центр для бомжей. Пусть не на круглые сутки, но эти люди получат кров и не только. Многие из них уж шутят, говоря: «И на нашей улице праздник».

В городе с 1 февраля дадут старт благотворительному проекту «Дневной центр для бездомных людей». Он создан активистами.

Сообщено, что участникам этого проекта будет оказана самая разносторонняя помощь. Не только социальная и психологическая, но, даже, юридическая. В частности, это касается оформления утраченных документов.

Бомжи смогут помыться и получить услуги парикмахера. Помимо того, им будет предоставляться чистая одежда и обувь. Предусмотрена и доврачебная помощь.

Также посетители центра получат информацию о том, где они смогут получить работу.

Общественная организация «Рассвет», взявшаяся за это доброе дело, получила финансирование от регионального департамента соцзащиты. На это выделен специальный грант.

Однако, в связи с этим возникают и некоторые вопросы. Ограничено ли количество желающих поучаствовать в проекте.

Если нет, то где взять средства, когда сюда на такие удовольствия потянутся бомжи со всего региона.

Помимо того, вся помощь от «Рассвета» для бездомных является очень существенным делом, но первоочередное - это пища и сон в тепле. Об этом ничего не говорится.

Также не стоит забывать, что средства гранта не безразмерны. Закончатся и всё? Вряд ли в городском и региональном бюджетах есть статьи на оказание помощи бомжам. Тогда назад на улицу.