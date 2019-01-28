Тренер по фитнесу дал советы, как преодолеть страх на тренировках

Сегодня, 16:10

Вы в ужасе от этой стены для скалолазания? Можно тренировать свой разум, чтобы победить страхи и обрести повседневную уверенность.

Перед тем, как пойти в спортзал. В ожидании того, что вас пугает, представьте себе наилучший результат, визуализируйте успешный исход. Потратьте некоторое время на то, чтобы представить себя (глядя своими глазами), выполнение всех действий - например, входя в тренажерный зал, приближаясь к стене для скалолазания, поднимаясь наверх и затем снова безопасно спускаясь. Пройдите через это позитивное представление несколько раз.

Общайтесь с вашим бессознательным умом (UCM), так как задача UCM - получить то, что вы хотите. Визуализируйте успешное заключение, и ваш UCM его выполнит. Если вы вообразите отрицательный результат, тогда UCM будет сбит с толку и подумает, что это именно тот результат, который вы хотите, потому что именно это вы продолжаете показывать. Всегда сосредотачивайтесь на том, чего вы хотите, а не на том, чего не хотите.

Когда страх пронзает Ваш внутренний голос, это может словесно выразить ваши худшие страхи, заставляя ваше тело замереть в панике («Я собираюсь упасть!»). Сначала: дышите. Это замедляет частоту сердечных сокращений и успокаивает тело и разум. Затем поговорите с этим внутренним голосом, чтобы успокоить его. Устраните свои страхи и подтвердите свою безопасность. Напомните себе, что вы можете сделать: вы не так далеко от земли; вы можете сделать это; вы делали это раньше; многим другим это удалось, и вы тоже можете. И помните, что вы хотели заниматься этим делом по какой-то причине, поэтому переключите свой ум со страха на радость. Неудача и успех - это два разных взгляда на одно и то же. Нет такой вещи, как провал, просто это – информация о том, как улучшить результаты.

Повседневная уверенность Тренируйте свой разум, чтобы поддержать вас. Начинайте свой день, вставая с постели, представляя, что день впереди пройдет как можно лучше. Делайте это регулярно, и вы заметите разницу.