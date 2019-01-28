Американка 12 лет не могла вычихнуть застрявшее в носу кольцо

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Успешный косметолог пол жизни прожила с кольцом в носу и не испытывала проблем с дыханием.

Американка по имени Эбигейл Томпсон, 12 лет носила кольцо в носу, и это был вовсе не пирсинг. Подарок на её восьмой день рождения – маленькое кольцо – каким-то странным образом оказалось в носу у девушки. И только через 12 лет после приступа чихания девушка обнаружила что-то блестящее в соплях.

Девушка после странной пропажи своего кольца посчитала, что его кто-то забрал. Она сказала: «Я бы никогда за целую вечность не догадалась, что оно застряло у меня в носу. У меня всегда было много друзей, мы всегда играли у меня дома, и я подумала, что один из старых друзей, должно быть, взял его».

У девушки не было никакого другого объяснения на счет того, куда могло деться маленькое ювелирное отношение. Какого же было её удивление, когда она нашла его в своих соплях после очередного сильного приступа чихания. Она сказала: «Ну, это был обычный день, я села на диван и начала чихать в платочек, а потом посмотрела и спросила: «Что это?». Это оказалось кольцо девушки. Об этой неожиданности она поспешила сообщить маме. «Моя мама была так потрясена. Я сказала ей: «Вы никогда не догадаетесь, что это», – и мама сказала: «Боже мой, никогда не догадаюсь!».

Поговорив со своей мамой, Эбигейл пришла к выводу, что кольцо, должно быть, застряло там, когда она маленькая ковыряла в носу. «У меня не было проблем с дыханием, когда я росла, и ничего не изменилось с тех пор». Будучи спрятанным более десяти лет, Эбигейл вычихнула его с легкостью, к тому же, кольцо все еще находится в приличном состоянии.