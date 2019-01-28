В Саратове уволили чиновницу, задействовавшую учителей в уборке снега

Сегодня, 12:10

Руководительница октябрьского районного отдела образования отправила педагогов одной из школ на помощь дворникам. После жалоб начальницу уволили и отчитались об этом на сайте городской администрации.

В нынешнем году зима выдалась довольно снежной, но вот коммунальные службы в некоторых городах России оказались вовсе не готовы к нему, что привело к затруднению движения на дорогах и пешеходных аллейках. Оказалось, что техники катастрофически не хватает, а дворники не справляются с возложенным на них объемом работ.

Оригинальное решение нашла руководитель отдела образования Октябрьского района Саратова, которая заставила педагогов средне образовательной школы № 95 выйти на помощь дворникам. Возмущению учителей не было предела, а после того, как информация дошла до руководства города, нерадивую чиновницу было решено уволить. Также выговор был объявлен и директору данной школы, который не пресек действий вышестоящего начальства.

Известно, что коллектив школы №95 участвовал в уборке снега, поскольку после сильного снегопада, который обрушился на город 24 января, оперативно устранить его последствия силами штатных дворников было невозможно. Учителя убирали снег не больше часа, однако глава Саратова Михаил Исаев назвал ситуацию недопустимой и пообещал наказать виновных.