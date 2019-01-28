Куклы против «нормальности»: Особенные игрушки изменят мир тяжелобольных детей

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Ребенок должен видеть в кукле свое отражение, а слишком идеальные Кен и Барби мешают малышам с особенностями развития или заболеваниями воспринимать себя как полноценного члена общества.

Производитель игрушек Эми Джанбрисевиц из США много лет работала социальным работником в педиатрическом онкологическом отделении, в том числе практиковала игровую терапию с куклами, чтобы облегчить детям их пребывание в больнице. Полученный опыт помог женщине осознать, что куклы, которые воплощают собой картину здоровья и обобщенную идею совершенства, очень отличаются от ее подопечных и не отражают то, как на самом деле выглядит большинство детей.

Особенным детям нужны особенные игрушки, который будут похожи на их владельцев, тогда дети будут понимать, что они такие же полноправные представители общества, как и другие люди. Такие игрушки качественно изменят мир тяжелобольных детей.

Чтобы изменить образ мыслей детей и помочь им социально адаптироваться, Эми решила взяться за изготовление кукол, которые станут отражением особенного ребенка. Разнообразие должно быть нормой, а куклы, которые выглядят, как их владельцы (любого цвета, пола, телосложения, с родимыми пятнами или альбинизмом) помогут бороться против дискриминации и навязанной «нормальности».

Производство таких детских игрушек уже стартовало в штате Висконсин в Соединенных Штатах. На заказ можно изготовить любую куклу, которая будет иметь такие же особенности, как и ребенок, который будет ей играть. Благодаря таким куклам дети смогут научиться понимать, что «нормальные» могут быть разными и не обязательно все походить друг на друга.

Это полезное дело уже оценили во всем мире. Ее идея в том, чтобы каждый ребенок получил свое отражение, поэтому если у родителей нет 100 долларов на покупку, то они могут прислать свой заказ и получить игрушку бесплатно. Проект уже поддержали более 7 миллионов человек, которые оставили свои отзывы на странице Эми A Doll Like Me.