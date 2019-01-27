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Любители этого бренда не готовы расставаться с ним даже в «скользкие» времена. Соответственно, появилось сразу множество предложений, как при этом не «грохнуться».

В итоге, Ростов изобрёл собственную систему кроссовок «Адидас-антилёд». Посетители местных соцсетей сообщают, каким образом сделать эту обувь такой, чтобы она была нескользкая.

Некоторые сообщают, что поверх неё для этой темы очень хороши носки. Тогда обледенелые тротуары можно преодолевать без падений.

Другие отмечают, что такой метод предохранения от гололёдных падений является ещё дедовским. Но ходить так можно лишь «в деревне». Особо отмечается, что на длинных городских дистанциях он не работает.

На второй позиции уверенно держится наждачная бумага, приклеенная к подошве. Однако, оппоненты нашлись и здесь. Она займётся порчей полов на работе или в учебных заведениях.

Наиболее смелые предложили привязывать к обуви морковные тёрки. Способ был признан смелым, не трудно применимым.

Поступило и ещё одно предложение. Его пока никто не подверг критике. Возможно, в силу своей простоты.

Может быть, Ростов не станет ничего выдумывать, а его городские службы просто станут использовать для посыпок тротуаров песок и соль. При этом, в достаточных количествах.