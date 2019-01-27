Эксперты назвали ТОП-5 советов, которые помогут похудеть в офисе

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Опытные эксперты в области похудения рассказали, как эффективно худеть без тренажерного зала, а просто сидя на работе в офисе.

Специалисты из США составили ТОП-5 советов, которые помогут похудеть в офисе и больше никогда не набирать вес из-за сидячего образа жизни. Тренеры рекомендуют в перерывах от работы энергично подниматься по лестнице, это полезно для мышц ног, рук, а также полезно для сердца и легких. Также важно отказаться от перекусов нездоровой пищей, в том числе чипсами и газированными напитками, вредную еду лучше заменить на правильное питание. После работы следует пару остановок проходить пешком, говорят эксперты.

Стресс может вызвать переедание, а также может стать причиной увеличения веса, поэтому его также следует ограничить. Также следует отказаться от коже и пить воду, так как гидратация является одним из основных ключей к потере веса.