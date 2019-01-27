«Русский отец и сербская мама»: СМИ Сербии женили Путина на вдове мафиози Аркана

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Президент не устоял перед харизмой и красотой сербской певицы, а также перед ее влиянием в стране и авторитетом в преступном мире, утверждает издание.

Пока россияне сочувствуют Владимиру Путину из-за его сложных, запретных отношений с российской спортсменкой Алиной Кабаевой, которая, по слухам, родила лидеру России нескольких детей, в личной жизни гаранта российской державы может быть еще больше подводных камней. Накануне сербское издание «Zona sumraka» ошарашило читателей неожиданной новостью: «русский отец и сербская мама» объединяют две державы своим браком. СМИ Сербии женили Владимира Путина на вдове известного мафиози по кличке Аркан - командира сербской добровольческой гвардии Желько Ражнатовича, который обвинялся международным трибуналом в военных преступлениях и был убит в перестрелке членов мафиозных кланов в Белграде в 2000 году.

По информации издания, вдова Аркана, одна из самых известных и высокооплачиваемых певиц страны Светлана Ражнатович, более известная как Цеца, очаровала лидера своей ангельской улыбкой, мужеством и харизмой, однако главное, что привлекло президента – ее влияние на Сербию. Более того, автор статьи утверждает, что будущий член семьи убитого Ражнатовича в восторге от «героических подвигов» покойного Аркана, а также обожает музыку Цеци. Не известно, что стало поводом для таких предположений, однако пользователей Сети данная новость изрядно повеселила. Многие отметили, что такая глупая шутка стала тем редким и светлым моментом среди постоянных печальных новостей на фоне плачевного положения страны, которого давно не хватало.

Стоит отметить, что Светлана Ражнатович является действительно весомой фигурой в жизни своего государства: по заявлению сербской прокуратуры, певицу обвиняют в растрате почти двух миллионов евро, полученных от продажи 10 игроков принадлежащего ей футбольного клуба «Обилич». Цеца унаследовала клуб после гибели мужа, убитого в Белграде в январе 2000 года, также певица проходила по делу об убийстве в 2003 году премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, в связях с заказчиками убийства которого ее подозревали. Более того, в отношении нее даже возбуждали уголовное дело по факту нападения на директора ФК «Mladi proleter» Александра Оларевича, произошедшего в 2007 году. Несмотря на многочисленные подозрения, счастливой матери двоих детей до сих пор не было предъявлено ни одного обвинения.