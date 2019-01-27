В Красноярске 104-летняя жительница рассказала, как пережила блокаду Ленинграда

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На сегодняшний день Валентина Ивановна Кузнецова является старейшей блокадницей. Выжить ей удалось только чудом.

Сейчас она проживает в Красноярске. 104-летняя жительница рассказала, как она пережила блокаду.

Она была коренная ленинградка. В этом городе и вышла замуж. Муж ушёл на войну в первые её дни. Она осталась на руках с сыном в возрасте 3 годика и 4-месячной дочкой.

Муж Кузнецовой был офицером-танкистом. После того, как его танк подбили, он стал огневой точкой на ближних подступах Ленинграда. Мужчина смог посещать семью и приносить ей хоть немного хлеба. Военных снабжали чуть лучше.

Валентина Ивановна говорит, что старалась кормить детей именно этим хлебом. Тот, что она получала по карточкам, мог быть с землёй, глиной или бумагой. Помимо того, муж приносил воду из Невы. А затем пришли солдаты и сказали, что он погиб при бомбёжке.

Потом от голода умерли её мать и отец, пришли похоронки на двух братьев, погибших на фронтах. После этого немецкая бомба разрушила детсадик. Там погибла её племянница с малолетней дочкой.

Сколотить гроб было целой проблемой. С могильщиками приходилось рассчитываться самым ценным – хлебом. Они были такими же «истощёнными скелетами». Яма в промёрзлой земле получилась мелкой.

Весной тела начали всплывать. Чтобы углубить могилу, вновь пришлось отдавать хлеб.

В Красноярск её вместе с детьми эвакуировали в 1943 году, когда она уже почти не могла ходить. С тех пор он стал их второй родиной.