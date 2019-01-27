Чиновница Марина Юденич считает граждан нахлебниками и прихлебателями – Twitter

Сегодня, 11:06

В Подмосковье чиновники продолжают «отжигать». Согласно очередному заявлению, россияне недостаточно вкладывают в федеральный бюджет.

Пользователи сети моментально возмутились. По их мнению, чиновница Марина Юденич считает граждан нахлебниками и прихлебателями. Такими комментариями пестрит Twitter.

Возмущение Юденич вызвало предложение граждан о том, чтобы восстановить исторический квартал в Королёве. Средства для этого предлагалось запросить в федеральном бюджете.

В ответ чиновница спросила присутствующих на её встрече с гражданами, вложили ли они что-либо в этот бюджет, чтобы из него забирать.

После этого соцсети просто захлестнула волна возмущений. Неужели, не понимают они, ещё одна чиновница не знает, зачем люди платят налоги и куда они уходят.

Многие из них уверены, что Юденич на самом деле считает всех граждан не более, чем иждивенцами, прихлебателями и нахлебниками. А бюджет – это не для них.