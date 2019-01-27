УФАС накрыла: В Томске рост цен на услуги газовиков признан незаконным

Сегодня, 10:50

В Колпашевском районе четыре года ООО «Газпромраспределение Томск» занималось незаконным поднятием цен по техобслуживанию оборудования. Их рост значительно опережал инфляцию.

УФАС рассмотрело поступившую жалобу по нарушениям, произведённым в 2015 – 2018 годах. В то время, когда инфляция составляла 2,5 – 12,91%, газовики увеличивали стоимость своих услуг несоразмерно. В частности, в 2018 году она возросла на 27,66 – 52,7%

В итоге, рост цен на услуги газовиков в Колпашеском районе признан незаконным. Аналогичное обращение уже составлено и в Томске.

Положение газовой компании в регионе является доминирующим. У рынка очень неразвита конкуренция. Это связано с тем, что для выхода на него существуют непреодолимые барьеры.

В итоге, юридическое лицо получило от УФАС предписание об устранении допущенных нарушений.

На 2019 год запланировано проведение обследования техсостояния газового оборудования в Томске. Оно коснётся 336 многоквартирных домов.