«Прилетели на помощь в Воронеж»: В столице российского масонства заметили НЛО

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Неопознанные летательные объекты продолжают регулярно появляться в небе над российскими городами. Сегодня утром свидетелем появления НЛО стала одна из жительниц Воронежа, запечатлевшая на фотокамеру странный светящийся объект невдалеке от города. Пользователи сети сразу связали появление непонятного объекта с активностью тайных сообществ и напомнили о том, что Воронеж считается столицей российского масонства.

Из дошедших до нас воспоминаний и мемуаров известно, что до революции Воронеж являлся своеобразной Меккой отечественных масонов и местом наиболее частых их встреч. Здесь располагалось как минимум две достаточно большие ложи – «Гамаюн» и «Священный Грааль», в которых состояло до полусотни человек – весь цвет местного дворянства, а также многие именитые чиновники.

После революции активность тайных обществ несколько сошла на нет, однако в 90-е годы она вновь начала набирать существенные обороты. Активно практикуя популярный в то время мистицизм и апеллируя к собственной элитарности, масонам вновь удалось многократно расширить ряды свои членов в числе которых снова оказались влиятельные политики и олигархи.

При этом, в отличие от многих других российских городов с мощным масонским лобби, воронежским адептам даже удалось возвести полноценный монумент своему учению. В начале 2000-х годов на трассе при въезде в город появилось огромное пирамидальное сооружение. Его предназначение сразу начало интересовать горожан и поэтому, для того чтобы избежать ненужной огласки и неудобных вопросов, масоны, через главу региона лоббировали превращение конструкции в памятник, связанный с присвоением Воронежу звания города воинской славы.

Многие пользователи соцсетей сообщают о том, что последнее время ознаменовалось существенным возрастанием активности масонов, которые участили свои собрания и будто бы начали приготовления к чему-то значимому. Впрочем, из-за отсутствия чего бы то ни было незаконного в их деятельности, которая со стороны выглядит обычными играми в таинства, происходящее не привлекло существенного внимания ни общественности, ни полиции. А возможная связь между ними и НЛО продолжает оставаться не более чем городской легендой.