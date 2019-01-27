PlayBoy в Воронеже: Там маршрутчики отпугивают его значком безбилетников

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Этим отличился местный автобус, курсирующий по маршруту №26а. Юмор перевозчика местные жители оценили по достоинству.

В Воронеже маршрутчики призвали эротический журнал PlayBoy на борьбу с безбилетниками. Водители наклеивают рядом с входом листовки с изображением его значка.

Его сопровождает надпись о том, что «Зайцев не возим, дед Мазай едет сзади». Статистики о том, насколько это отпугивает безбилетников, не ведётся, но воронежцы уверены, что потенциальные зайцы, оценив юмор, оплачивают проезд.

В Воронеже маршрутки обращаются к неаккуратным пассажирам и с другими призывами, также изложенными на стикерах. На них написано, что бананы, орехи и семечки в салоне необходимо употреблять вместе с кожурой, а конфеты, соответственно – с фантиками.