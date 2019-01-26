«Умные не нужны»: Российские законопроекты способствуют деградации населения и борьбе за выживание

Сегодня, 22:34

Чиновники решили окончательно «добить» стремление россиян к лучшей, а главное образованной жизни, считают сами граждане, и потому оправдывают свои «глупые высказывания» о рядовом населении и воплощают в жизнь «антинародные» законопроекты.

Очередное высказывание российской чиновницы вызвало возмущение у россиян. На это раз дело касалось «больной» темы учителей. По мнению Екатерины Четошниковой, у молодых педагогов слишком большие запросы по заработной плате и «9 тысяч им вполне хватит», а то они уже Mersedes себе якобы захотели. Позже чиновница объяснила, что слова, конечно же, вырваны из контекста и попыталась их истолковать, но это уже не помогло. Лавина народного гнева устремилась прямо на нее. В особенности, если учесть бедственное положение российского образования, когда учителям достаточно сложно прожить в странах СНГ, то тема подобного рода вызывает лишь негатив.

Буквально два дня назад еще одна чиновница, на этот раз из Новгорода решила, что женщинам старше 29 лет не стоит платить единоразовое пособие в 100 тысяч рублей за первого ребенка.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — считает 52-летняя Писарева.

Естественно, ее слова снова вырвали из контекста, но они говорят как бы сами за себя. По ее мнению, видимо, женщина после 30 уже нашла себе достойный заработок и теперь способна обеспечивать малолетнего ребенка. Но вот в чем проблема, те же учителя не получают заметную прибавку после «стартовых» девяти тысяч рублей, о которых говорила Четошникова, так что обеспечивать детей попросту не могут, так как нужны деньги на дорогостоящее питание, памперсы, лекарства, коляски, уже не говоря об игрушках и развитии. Подобное мышление присуще, по всей видимости, только людям, который зарабатывают по 178 тысяч рублей, как Елена Писарева, а потому ни в чем и не нуждаются, ведь «мизерные» и «непрестижные», как считает уже уволенная чиновница Соколова, пенсии им ничем не помогают, так как в год чиновники зарабатывают более двух миллионов рублей, тогда как рядовой население довольствуется в среднем 180 тысячами рублей.

«Женщина за 30 гораздо большему может научить ребёнка, но умные люди то нам и не нужны, а то, в будущем, такие как госпожа Писарева будут полы мыть, хотя, им и это то доверить нельзя», - написала одна из возмущенных женщин в социальных сетях.

Таким образом, российские законопроекты способствуют деградации населения и борьбе за выживание, по-иному и назвать это существование нельзя, в то время как чиновники - попросту не понимающие жизни простых людей, которые желают для начала устроиться в жизни как следует и хотя бы суметь обеспечить себя, в российских реалиях это и возможно только к 30, а не плодить бездумно побольше детей, чтобы они побирались и постоянно были голодными - зарабатывают огромные деньги и воплощают в жизнь «антинародные» законопроекты, чтобы выглядеть еще глупее и алчней в глазах собственного населения. Рано или поздно терпение «лопнет» и такие чиновники будут навсегда искоренены из административной системы России.