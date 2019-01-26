Петербургские активисты совершили восхождение на самый большой сугроб города и установили флаг

Сегодня, 22:07

Группа «Центральный район за комфортную среду обитания» решила перевести борьбу за более качественную уборку улиц коммунальными службами города в плоскость искусства.

В соцсети петербургские активисты сообщают, что нагромождение снежных завалов на городских улицах – это вовсе не показатель плохой работы коммунальщиков. К суждению об этих сооружениях можно подойти с точки зрения архитектуры, градостроительства и современного искусства.

Исходя из такой концепции, группа активистов решила провести конкурс для определения самого высокого, красивого и креативного сугроба. Также администрация группы просит придумать крутое название этого сугроба и прислать его фотографию, а взамен обещает произвести его уборку после восхождения на него.

Такой творческий подход к снежным сугробам нашел отклик у петербуржцев. Появились комментарии, рассказывающие о сугробах, достигающих второго этажа, нагромождениях снега под окнами Михайловского замка, о различных «горных» пиках разных групп сложности. Люди жаловались на снежные кучи на 5-й Советской улице, проспекте Бакунина, Кременчугской улице, на набережной Фонтанки, на 9-й Советской и других улицах Петербурга.

Конкурс дал свои плоды, и активисты группы определили самый высокий, по их мнению, сугроб. Он был назван «пиком Рублевского» — в честь главы Комитета по благоустройству.

Ролик о восхождении с флагом на этот рекордный сугроб ребята выложили в Сеть.