Победителей соревнований на профессиональное мастерство среди учителей назвали в столице

Сегодня, 15:12

Первые в истории Москвы состязания на профессиональное мастерство среди школьных преподавателей успешно завершены. Под эгидой олимпиады «Учитель школы большого города» было проведено четыре этапа, в которых за победу боролись школьные математики, химики и физики. Больше всего участникам пришелся по душе лабораторный практикум. Такими сведениями поделился сайт Москва 24.

Комментируя событие, глава московского Депобразования И.Калина уточнил, что победителям минувшего конкурса предоставляется право бороться за звание «Учитель года Москвы». На минувшем конкурсе триумф праздновали следующие семь педагогов: химики В.Головнер и Е.Трубицын, математики Д.Невидимый, И.Эльман и Д.Мухин, а также физики Ф.Шапошников и В.Копьева.

Как ранее говорил министр, к концу минувшего года все школы российской столицы успешно подключились к проекту «Московская электронная школа» (МЭШ). В них поставили нужное электронное оборудование.



