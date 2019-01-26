Коррупция - путь на дно: «Болезнь народа» может уничтожить Россию уже к 2030 году

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Проблема уже касается не лёгких взяток в больницах или институтах, а реальных жизней людей.

Стоит только взглянуть на ситуацию, которая сложилась на Украине в последние пару лет. Не будем вдаваться в историю, что у «наших» такой менталитет и прочее, ведь проблема становится всё серьезнее с каждым днём. Взятки врачам, чтобы они «лучше присматривали» за больным родственником или в институтах, чтобы поскорее «закрыть зачет», переросли в крупномасштабную сеть и хитроумные коррупционные схемы.

На данный момент в Индексе восприятия коррупции, ежегодно публикуемом Transparency International, Россия находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран мира и это не просто слова. Дело в том, что и люди и чиновники только способствуют развитию данного порока, ведь каждый желает избежать штрафа от ГИБДД или же «договориться» о поступлении племянника в престижный ВУЗ с низкими баллами, а отвечающие за это органы зачастую допускают такой сценарий, чтобы дополнительно обогатиться за счет своих полномочий. Причин дачи взятки может быть множество, а вот последствия этого порой непредсказуемы.

Далеко ходить не нужно, громкая история троих сестер, которые убили собственного отца, как раз про коррупционные схемы и безразличия к этому общества. Полицейские, получающие «откат» за преступную деятельность главы семейства и не решающиеся обратиться к букве закона местные жители способствовали тому, что мужчина в скором времени был убит своими дочерьми, а сами они попали в тюрьму, как раз по закону.

Подобные истории не должны повторяться. Людям пора понять, что всего нужно добиваться своим трудом и силами, а не преступностью и деньгами, а чиновникам стоит обращать внимание на российское законодательство, чтобы перестать «брать» взятки, ведь именно так они лишаются должностей и потом остаются «у разбитого корыта».

Многие называют причиной коррумпированности низкие заработные платы и тяжелое положение преподавателей или сотрудников ГИБДД. Однако, не стоит забывать о вышестоящих органах, взятки и поборы которым лишь улучшают условия жизни, позволяют покупать квартиры и машины, значительно превышающие их доход. Действительно, проблема низких заработных плат существует, а чиновники не собираются останавливаться до сих пор. Однако, вся надежда лишь на следующее поколение, которое учится у «старших». Необходимо обучать их не «по блату», а лишь соразмерно их приложенному труду, чтобы они понимали, что такое «честность» и «справедливость». Иначе, «болезнь народа» может уничтожить Россию уже к 2030 году и этот процесс будет некому остановить, так как новое поколение на долгие годы ввергнет страну в хаос, ведь коррупция на самом деле – лишь путь на дно и нельзя воспринимать ее, как нечто нормальное. Стоит бороться с ней, а главное – начать с себя и понять, что для этого нужно делать.