За четвертую неделю января по сравнению с третьей неделей 2019 года в Харьковской области заболеваемость корью выросла на 40%. Зарегистрировано 107 больных, из них дети - 42 (39,3%), эти данные не могут не пугать, подчеркивают медики из РФ.
Украина и Россия граничат на общих территориях и являются соседями. Однако, это очень часто становится поводом для появления не только дружеских отношений, но и скрытой опасности. Если говорить об этом, то ситуация в Украине очень остро может повлиять на здоровье россиян. Дело в том, что в Харьковской области зафиксирован рост заболеваемости на корь, который рискует превратиться в эпидемию. Врачи пока не берутся утверждать, что ситуация критична и опасна, но риски все же есть. Белгородской области РФ может угрожать эпидемия кори из Украины, если не будут соблюдены все превентивные меры. Эксперты подчеркивают, нужно понимать, что это и как быть, если обнаружилдись симптомы болезни.
Дети в возрасте до 12 месяцев, которые слишком малы, чтобы быть вакцинированными, и молодые люди, которые не имели двух доз вакцины против кори, скорее всего, будут восприимчивы к кори.
Корь очень заразна и распространяется в воздухе через кашель или чихание кем-то, кто не здоров. Вакцинация - это ваша лучшая защита от этой чрезвычайно заразной болезни. Таким образом, Белгородской области РФ может угрожать эпидемия кори из Украины, но если вовремя предупредить болезнь и позаботиться о профилактике, можно избежать проблем со здоровьем.