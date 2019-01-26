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За четвертую неделю января по сравнению с третьей неделей 2019 года в Харьковской области заболеваемость корью выросла на 40%. Зарегистрировано 107 больных, из них дети - 42 (39,3%), эти данные не могут не пугать, подчеркивают медики из РФ.

Украина и Россия граничат на общих территориях и являются соседями. Однако, это очень часто становится поводом для появления не только дружеских отношений, но и скрытой опасности. Если говорить об этом, то ситуация в Украине очень остро может повлиять на здоровье россиян. Дело в том, что в Харьковской области зафиксирован рост заболеваемости на корь, который рискует превратиться в эпидемию. Врачи пока не берутся утверждать, что ситуация критична и опасна, но риски все же есть. Белгородской области РФ может угрожать эпидемия кори из Украины, если не будут соблюдены все превентивные меры. Эксперты подчеркивают, нужно понимать, что это и как быть, если обнаружилдись симптомы болезни.

«Время от воздействия болезни до появления симптомов обычно составляет около 10 дней, но может составлять до трех недель, поэтому люди должны быть готовы к симптомам до конца января. Симптомы кори включают лихорадку, боль в глазах и кашель, за которым через три или четыре дня следует красная, пятнистая сыпь, распространяющаяся от головы и шеи до остальной части тела», - говорит медик из РФ.

Дети в возрасте до 12 месяцев, которые слишком малы, чтобы быть вакцинированными, и молодые люди, которые не имели двух доз вакцины против кори, скорее всего, будут восприимчивы к кори.

«Люди в возрасте 20-40 лет, возможно, пропустили полную программу вакцинации от кори и ошибочно полагают, что они защищены от этого заболевания. Я настоятельно призываю путешественников, возвращающихся из Азии, Африки или Европы, осознавать опасность кори и изолироваться от других людей, если у них развивается лихорадка. Пожалуйста, позвоните своему врачу, чтобы вы не ждали в приемной вместе с другими пациентами», - говорит врач.

Корь очень заразна и распространяется в воздухе через кашель или чихание кем-то, кто не здоров. Вакцинация - это ваша лучшая защита от этой чрезвычайно заразной болезни. Таким образом, Белгородской области РФ может угрожать эпидемия кори из Украины, но если вовремя предупредить болезнь и позаботиться о профилактике, можно избежать проблем со здоровьем.