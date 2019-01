Солист «Ласкового мая» заступился за Януковича

View this post on Instagram

По данным источников, близких к силовым органам Украины готовится диверсионная группа, которая должна осуществить в Ростовской области захват бывшего президента Украины Виктора Януковича для того, чтобы его доставить на Украину и привлечь к уголовной ответственности. Эта акция согласована всеми политическими силами, включая Юлию Тимошенко. Поэтому считаю, что правоохранительные органы Ростовской области должны предпринять все меры для того, чтобы эта провокация не была осуществлена.