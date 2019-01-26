Солист «Ласкового мая» заступился за Януковича

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Андрей Разин призвал правоохранительные органы Ростовской области «охранять» бывшего президента Украины от возможной провокации.

Андрей Разин, солист и продюсер группы «Ласковый май», в своём последнем заявлении в социальных сетях заступился за бывшего президента Украины Виктора Януковича. Явный призыв не сдавать Януковича украинским властям был обращен к правоохранительным органам Ростовской области, где сейчас находится Виктор Янукович.

Недавно опубликованная запись Разина содержит следующие слова исполнителя: «По данным источников, близких к силовым органам Украины готовится диверсионная группа, которая должна осуществить в Ростовской области захват бывшего президента Украины Виктора Януковича для того, чтобы его доставить на Украину и привлечь к уголовной ответственности. Эта акция согласована всеми политическими силами, включая Юлию Тимошенко. Поэтому считаю, что правоохранительные органы Ростовской области должны предпринять все меры для того, чтобы эта провокация не была осуществлена.»

View this post on Instagram По данным источников, близких к силовым органам Украины готовится диверсионная группа, которая должна осуществить в Ростовской области захват бывшего президента Украины Виктора Януковича для того, чтобы его доставить на Украину и привлечь к уголовной ответственности. Эта акция согласована всеми политическими силами, включая Юлию Тимошенко. Поэтому считаю, что правоохранительные органы Ростовской области должны предпринять все меры для того, чтобы эта провокация не была осуществлена. A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on Jan 26, 2019 at 12:48am PST

Стоит напомнить, что ранее Разин грозил Первому каналу судом за скандалы на имени Евгения Осинина. Разин взял на себя ответственность защитить семью Осина, поскольку с недавних пор он является продюсером его дочери Агнии. По данным продюсера, редакторы Первого приглашают на съемки различные сомнительные личности и намеренно устраивают провокации против семьи Евгения с банальной целью – повысить себе рейтинги.