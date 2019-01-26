Ничто не вечно: Навка намекнула Пескову на его возможную арестантскую судьбу

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Жена пресс-секретаря Владимира Путина показала, что пребывает в курсе государственных дел.

На своём зимнем отдыхе на Мальдивах Татьяна наслаждается общением с мамой Раисой Анатольевной и дочкой Надеждой. Нередко компанию им составляет певица Жасмин и её дочь Маргарита. Недавняя публикация Навки поведала читателям, что на острове был устроен весёлый девичник с демонстрацией нарядов. Бывшая фигуристка в комментарии к фото шутливо обратила внимание на одинаковые платья, которые были надеты и на ней, и на маленькой Наде. Чёрно-белые широкие полосы одеяния напоминали арестантскую робу, немного скрашенные аляповатыми крупными цветочными принтами. В таком же стиле предстала и тёща пресс-секретаря Путина. Это немного обеспокоило подписчиков жены Дмитрия Пескова, которые посчитали, что Татьяна намекнула мужу на его возможную дальнейшую судьбу.

Волнение читателей понять можно – ситуация в стране и мире такова, что никто не берётся отрицать возможность украинского и венесуэльского сценария для России. Все видят, что напряжённость обстановки на Земле достигла своего пика, когда холодная война может перерасти в горячую фазу с непредсказуемыми последствиями. По мнению фанатов, Навка как бы напоминает мужу: «Ничто не вечно», всё преходяще и бренно, в том числе и власть. Такой посыл заставляет насторожиться даже самых неисправимых оптимистов, продолжающих пребывать в благодушном состоянии.