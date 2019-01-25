В Хабаровске организовали дополнительные места для больных ОРВИ

Сегодня, 17:43

В течение последней недели число обратившихся в больницы города с ОРВИ выросло на 25 %.

По ситуации на сегодня в Хабаровском крае болеет более 8 тысяч человек. Среди заболевших обнаружено 108 случаев гриппа. Для пациентов дополнительно было добавлено 375 кроватей, из них 222 для детей.

Как сообщили медики, в основном болеют дети. По данным Министерства образования на сегодня 4 школы и 3 детских сада закрыты на карантин. В некоторых школах и садах приостановлено обучение в определённых классах и группах, из-за роста числа заболевших.

Как сообщили сотрудники скорой помощи, для людей, заболевших пневмонией, есть дополнительные места в больницах No 10 и 11, а для детей в 9 больнице. Если число пациентов увеличиться, можно переоборудовать ещё одно отделение в больнице №10.

По словам медиков сейчас в городе ежедневно идёт мониторинг обстановки, и вводятся корректировки в работе больниц. Так же были проверены аптеки города, в них достаточно всех необходимых препаратов.