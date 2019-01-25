«Ты мужик?»: Максим Фадеев пристыдил Чубайса из-за Захаровой

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Известный продюсер и артист осадил политика-сказочника за скандальное высказывание. Нападки мужчин на женщин недопустимы, даже если речь идет о политиках и бизнесменах.

Недавно руководитель Роснано Анатолий Чубайс заявил журналистам, что телеведущая и певица Ольга Бузова была бы лучшим официальным представителем Министерства иностранных дел России, чем Мария Захорова. Он с иронией отметил, что «мастерство» Захаровой достойно восхищения и шоу-бизнес как раз подходящее для нее поприще. В Бузовой он видит перспективного деятеля, который блестяще справится с новым вызовом, тем более что ее поддержат миллионы поклонников.

Причиной для таких заявлений стала перепалка Марии Захаровой и Анатолия Чубайса, в ходе которой Чубайс обвинил Захарову в подтасовке фактов и отказался продолжать спор о «бедности страны».

Мужчина должен вести себя корректно по отношению к представительницам слабого пола, даже если они являются твоими оппонентами в споре, считает Максим Фадеев. Он пристыдил Чубайса из-за высказываний в адрес Захаровой на своей странице в Instagram, а заодно припомнил «рыжеволосому светящемуся мужчине» о его собственных провалах: «Реформатор такой молоденький прибежал, сказал, как надо сделать. Все сделал и все разрушил. Потом он разрушил РАО ЕЭС, потом он разрушил Роснанотехнологии». После чего Фадеев призвал Чубайса извиниться перед женщиной за оскорбление, апеллируя к его мужскому достоинству: «Господин Чубайс, извинитесь. Ты же мужик или нет?»