Мешок мусора в центре Краснодара предложили включить в число объектов культурного наследия

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Краснодарцы обратили внимание на мешок, которые около года лежит в центре города, и назвали его Виталием.

В одном из пабликов Краснодара в Instagram вчера вышел пост о том, что возле торгового центра «Галерея» уже больше года лежит мешок с отходами. Мэрия и коммунальные предприятия игнорируют его, и мешок со временем начали узнавать жители города. Они назвали его Виталием и делают с ним памятные фото, а некоторые даже приходили поздравить его с новогодними праздниками.

Краснодарцам жалко будет с ним расставаться, и они предполагают, что мусорный мешок включат в число объектов культурного наследия.

Подписчики сообщества сразу начали шутить и комментировать пост: «то современное искусство! Не трогайте!», «Спасем Виталю вместе», «Мешок мусора Виталий, прям как мой бывший».

А жители ближайших районов рассказали, что мешок там лежит долгое время. Раньше неподалёку собирали строительный мусор, а позже машины увозили его. Потом, когда прекратили это делать, один мешок остался забытым, позже он так и остался лежать посредине города.