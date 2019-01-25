В Перми воплотят проект «Умный город»

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Во время регионального совещания среди лидеров цифрового развития и руководства края подписано ключевое соглашение. Реализация которого начнется уже в 2019 году. В скором времени жители смогут оценить работу умных домофонов, программ видеонаблюдения и других новаций.

Современный мир диктует необходимость модернизации городов, которые были построены много лет назад для удобства и безопасности граждан. Так, во время визита в Пермь вице-премьер министра России Максима Акимова, который еще и курирует инфраструктурный блок. Были обговорены основные новации. Которые будут включены в программу «Умный город» и подписан ряд соглашений.

Известно, что в рамках данного проекта в Перми уже прошел ряд изменений: в июле 2018 года заработал «умный» свет на улице Попова, который позволил сократить электропотребление до 65% с помощью светодиодных светильников и интеллектуальной системы включения.

Сообщается, что Проект основан на платформе «My smart flat», функционал которой разработан для удаленного взаимодействия сотрудников ТСЖ и УК. Сюда входит диспетчерский контроль: мониторинг инженерных систем и автоматическое оповещение в случае неисправностей или аварий, а также контроль протечек в квартирах; диспетчерская служба: обработка жалоб жильцов и автоматическая рассылка квитанций за ЖКХ; система видеонаблюдения и управление воротами; учет энергоресурсов и так далее.

Система «Умный дом», внедряемая компанией АО «КОРТРОС-Пермь», и на базе которой будет осуществлен проект «Умный город», начала свою реализацию в строящемся жилом комплексе Перми «Гулливер». Данный проект считается первым в региональном строительном рынке, который внедряет технологию удаленного управления многоквартирным домом в отсутствии хозяев.