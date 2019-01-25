В столице картой москвича пользуются 410 тысяч студентов

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Карту москвича начали выдавать с 2013 года, за это время её получили около 2,5 миллиона учащихся.

Сейчас их начали выдавать аспирантам и ординаторам. Это стало известно из портала Мэра Москвы. Как сообщил Министр Правительства столицы это обычное банковское приложение, которое поддерживает функцию бесконтактной оплаты. Некоторые ВУЗы используют её как пропуск в. С помощью карты можно совершать покупки получать скидки в ресторанах и магазинах, а так же пользоваться льготой в маршрутках и метро.

Сейчас картой пользуется около 410 тысяч студентов столицы. Её можно оформить на сайте mos.ru. Для этого нужно всего лишь заполнить анкету, в которой указать название университета и свои данные.

Картой москвича пользуются и другие жители столицы. Её выдают пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и молодым мамам. Туда начисляются пособия и пенсии. В общем, такой картой пользуются около 5 миллионов жителей Москвы.