На горе людей: Аномальная зона в Африке помогает заработать Яндекс на метеоритах

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Таинственная аномалия в Африке из-за приближающегося конца света может притянуть к себе большое количество метеоритов. Пользуясь случаем, Яндекс предлагает выгодный бизнес.

Система Яндекс.Директ - Система контекстной рекламы на страницах «Яндекса» и сайтах партнеров Рекламной системы Яндекса. Один из пользователей сети увидел заманчивое объявление.

Предложение состояло в том, чтобы вложить в бизнес по покупке метеоритов в Африке.

Дело в том, что магнитное поле Земли уже не первый год ослабевает, притом, что с каждым годом всё сильнее и сильнее.

Самый тревожный для исследователей район – это «Южно-Атлантическая аномалия», расположенная между Чили и Зимбабве. Магнитное поле там настолько сильно ослаблено, что почти ежедневно там падают метеориты. Однако из-за последних космических проблем, постоянных разговоров о конце свете, Нибиру и других аномалиях – хоть и не самое страшное, но самое правдоподобное и скоро ожидаемое – активные падения метеоритов на ослабленную зону Земли.

Яндекс предлагает всем желающим людям с Евразии, Америки и Австралии вложиться в горе людей в Африке и гарантированно получить метеорит.

Это вызывает большой диссонанс, однако, если вырученные деньги пойдут на помощь нищих стран Африки – это будет хороший вклад, но загвоздка в том, что все пожертвования пойдут неизвестно куда. А если вдруг в метеориты вложится слишком много людей, а космическое явление так и не произойдет, либо на территории не найдется нужное количество ценных космических «камней», есть вероятность, что вложения будут бесполезны и неоправданны.