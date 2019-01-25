В Кемерово врачи успешно провели сложнейшую операцию

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У мужчины взяли куски ткани из слизистой оболочки щеки и зафиксировали на мочеиспускательном канале.

Как сообщили в пресс-службе Кемеровской области 25 января, медики из Областной больницы им. Подгорбунского повели пациенту сложнейшую урологическую операцию и восстановили мочеиспускательный канал.

Данная хирургия считается одной из самых сложных в медицине. Как сообщили врачи, к ним обратился мужчина, который не может самостоятельно мочеиспускаться. Это проблема у него врожденная, а несколько операций, которые он перенёс еще в детстве, никак не изменили ситуацию.

Операцию планируют провести в два этапа. Первый был сделан пол года назад, когда у мужчины взяли кусочки ткани со слизистой щеки и закрепили их в области мочеиспускательного канала для приживления. Второй этап будет состоять из формирования уретральной трубки, когда ткани приживутся.

Как говорит заведующий урологическим отделением Евгений Помешкин, такие аномалии это редкость. И если они случаются, то в раннем возрасте всё корректируется. А если затягивать с решением проблемы, то в зрелом возрасте решить её гораздо сложнее.