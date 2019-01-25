Слипшиеся макароны и гнилые яблоки - меню кузбасского школьника

Сегодня, 10:30

Школьная еда в школах региона оставляет желать лучшего. Подростки решили поделиться в Instagram снимками слипшихся макарон и подгнивших яблок в надежде на реакцию чиновников.

Кузбасские школьники устали есть помои, которыми их кормят в школьных столовых. Дети решили снять на фото и видео блюда, которые им подают, и выложить в интернет. Школьники уверены, что именно так кормят собак, а не людей.

Установлено, что представленные кадры были сделаны в средней школе №10 города Юрге. Руководство учебного заведения и управления образования города пока не прокомментировало сложившуюся ситуацию. На кадрах выложенного в сеть видеоролика можно заметить сильно разваренные макароны, больше похожие на кашу, а также сморщенное неаппетитное яблоко. При этом дети отмечают, что за обед отдают 60 рублей в день. Как становится понятно из видеозаписи, дети даже и не стали есть свой обед. Многие пользователи Сети высказали своё недовольство на счёт качества еды и его вида. Сообщается, что видео было удалено, но вот проблема не ушла.

Напомним, что ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын во время выступления с докладом на сессии областного совета заявил, что в кузбасских школах дети падают в голодные обмороки. Однако власти региона назвали эту информацию «сомнительной».