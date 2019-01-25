Сестру насильника Шурыгиной призвали угомонить Сергея после эфира с Шепелевым

Сегодня, 09:10

Публика возмущена беспринципностью телевидения и больше не желает наблюдать «заезженные» темы о Шурыгиной.

История изнасилования Дианы Шурыгиной гремела на всех телеканалах и обсуждалась многими СМИ. Тогда история Дианы и Сергея Семенова принесла невероятные рейтинги телеканалам и спустя уже 3 года начинается новая волна ажиотажа. Дело в том, что недавно Шуригиной исполнись 18 лет, а значит девушка может сесть на детектор лжи. Предполагается, телеканалы не могли упустить такую возможность хайпа и уже вышло несколько эфиров шоу «На самом деле» с телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Однако, публику уже мало интересует «заезженная» тема с изнасилованием. Некоторые подписчики в соцсетях уже призывают сестру насильника Екатерину угомонить Сергея и больше не отправлять на телевидение.

По словам зрителей, адекватный человек давно уже осознал, что никакой нравственной ценности в таких шоу нет и только беспринципные шоу в погоне за рейтингами играют на человеческих эмоциях.