«Медведев - последний наследник вампира Николая II»: Найден секрет успеха «Демона» во власти - экстрасенс

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Баба Нина дала совет борцам за справедливость не вмешиваться в дела Медведева. Политик не раз спасал Путина от гибели, но при любом неудобном случае может и навредить кому-либо.

Сегодня, 25 января, на закрытой площадке поделилась интервью, где рассказала всю правду о том, как устроена власть в России, а также поделилась историей успеха вампиров.

Начала свое повествование она с того, что вампиры ранее вампиры всегда относились к некой «элите», что помогало им творить, либо править под другим обликом столько, сколько не прожил ни один человек.

«Последнего царя, Николая II, никто не убивал, а всё его родство, например Георг V просто сменило вид деятельности, переродившись во внешности», - утвердила экстрасенс.

Также было сообщено, что во время восстания большевиков, которые были связаны с экзорцизмом, были убиты почти все вампиры. Сталин и Ленин продолжали уничтожать вампиров и во время своего правления.

После смерти грозных правителей, а именно смерти Сталина в 1953 году, оставшиеся вампиры, семейство потомков Николая II из заграницы, перебрались в СССР, и обосновавшись в союзе - появился Дмитрий Медведев.

«Его настоящее имя – это ДмЕтрий, или кратко Демон», - пояснила факт ясновидящая.

Также она пояснила, что Дмитрий никогда не отличался уникальным аналитическим складом ума, либо хорошим оратором, однако он с рождения имеет свойства лидера по натуре, склонного «высасывать» энергию из препятствующих ему людей.

«Нынешние вампиры отрицают всё то, что показывают по ТВ. Они приспособлены к свету, еде и проживанию среди других людей, однако такой хищник может долго себя сдерживать, но если его вывести из себя – он нападает на любое живое существо».

Проблема состоит в том, что из-за сношения с Медведевой принесло ему обычного ребенка, который не обладает свойствами Великого. Светлана Медведева – антидот для вампиризма по своей энергетике.

Именно поэтому Медведев - последний наследник Николая II, обладающий вампиризмом.

«Демон отрицал, и будет отрицать свой вампиризм. Не то, чтобы он в этом сомневается, скорее он не хочет огласки, и проявления тяжелых последствий участи», - закончила свой рассказ Баба Нина.

Правда это или лишь, известно лишь самому Дмитрию, однако его отношение ко многим вещам часто заставляют поверить во все слова экстрасенса.

Также уже не первый год утверждают, что Медведев один в один сход с Николаем II, как характером, так и внешностью.