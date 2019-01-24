Охотник за приведениями встретил духа в заброшенной американской тюрьме

Вчера, 23:52

Мужчины посетили здание времён Гражданской войны и пообщались с местными призраками. Один из них даже показался в кадре и прикоснулся к охотнику. Всё происходящее было заснято на камеру и опубликовано на YouTube.

Дэвид Скотт и Джон Стефенс являются настоящими охотниками за приведениями. Мужчины увлекаются паранормальными явлениями, разыскивают привидений, путешествуют по «призрачным» загадочным местам, снимая всё на видео и затем выкладывая на свой YouTube-канал. Недавно они побывали в заброшенной американской тюрьме Joliet в штате Иллинойс.

Дэвид и Джон старались связаться с предполагаемыми привидениями, которые якобы обитают в заброшенном здании. Решение найти доказательства духов мёртвых заключённых пришло после того, как охотникам за привидениями поступило множество просьб проверить тюрьму. Местные жители утверждали, что она переполнена паранормальное явление.

Во время просмотра опубликованного ролика видно, как охотник за привидениями держит в руках прибор для связи с духами. Он старался спросить, присутствует ли кто-нибудь в старом здании. Мужчина был потрясён до глубины души, когда предполагаемый призрак начал отвечать на вопросы.

Стоит также отметить, что эксперт не только встретил духа, но и буквально встретил его. Во время просмотра видно, как Дэвид заявляет, мол к нему кто-то прикоснулся. В ответ на поставленные вопросы приведение ответило: «Привет. Убирайся отсюда». Охотники за привидениями также использовали специальную камеру, которой якобы удалось заснять аномалию. По словам специалистов во время просмотра видео можно заметить, как фигура невысокого детского роста присутствует в кадре. В один момент он начинает не только общаться, но и ходить вокруг Дэвида, останавливаясь за спиной.

Стоит отметить, что тюрьма Joliet работала в период с 1858 по 2002 года. Во время Гражданской войны в США она использовалась как лагерь, а затем стала государственным исправительным учреждением. Как бы то ни было, существование призраков официальной наукой совершенно отрицается как абсурдная версия, не имеющая ничего общего с реальным миром. Не исключается, что все приборы и видео американских охотников за духами не является обычной постановкой и монтажом ради популярности и просмотров на YouTube, к чему часто прибегают различного рода шарлатаны. При этом, все паранормальное явления и опыт были давно описаны настоящими исследователями.