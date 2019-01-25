Сергей Собянин рассказал о борьбе с проблемой сиротства в Москве

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По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, за последние несколько лет в главном городе РФ серьезно улучшилась ситуация относительно борьбы с проблемой сиротства. В блоге мэр счел нужным напомнить, что в начале 2010-х в московских детских домах проживало свыше 4000 детей-сирот, теперь же их количество не превышает 1500 человек, что объясняется эффективной комплексной работой властей.

Эффективная профилактика сиротства способствовала в минувшем году сокращению почти в два раза (если сравнивать с 2010-м годом) количества случаев лишения родительских прав среди жителей Москвы. Также в прошедшем году в родных семьях остались более 350 детей, а 56 удалось вернуть домой из детдомов.

В своей записи Сергей Собянин сообщил, что сейчас в детских домах работают центры содействию семейному воспитанию. Очень важна роль в решении проблемы сиротства у сайта «Усынови Москва». В частности, в минувшем году с его помощью 3281 человек прошел обучение в школе приемных родителей, попутно в замещающие семьи направили 1360 детей.

Как добавил Сергей Собянин, в Москве более чем в два раза выросли выплаты на содержание детей в новых семьях. Людям, которые воспитывают пять и более детей-инвалидов/детей старшего возраста, через десять лет в собственность передается квартира.







