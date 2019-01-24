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Детей у «вождя» и его супруги могло не быть именно из-за ее боязни перед будущим могуществом Иосифа Виссарионовича, ведь он практически сразу проявил свою властную натуру.

Как известно, Владимир Ленин и Наталья Крупская были супругами, идеологическими союзниками, а также просто близкими людьми. Она помогала ему, когда он стал «вождем революции», а после инсульта не отходила ни на шаг. Однако, как известно, детей у Ленина и Крупской не было. Так почему же двое так любящих друг друга людей так и не обзавелись потомством? Существует версия о том, что у Натальи были большие проблемы «по женской» части, сказались частые ссылки и постоянные заболевания. При этом позже якобы ей поставили диагноз «генитальный инфантилизм», который означает, что у женщины было общее недоразвитие органов половой системы, то есть чисто фактически она не могла забеременеть. Согласно другой версии, Наталья все-таки была беременна, но у нее случился выкидыш и после этого она больше не смогла иметь детей.

Однако, существует и третий вариант. Считается, что Крупская могла избегать беременности от Ленина из-за страха перед Сталиным. Позже, когда у нее и Владимира Ильича появилась возможность спокойно обзавестись потомством, она якобы испугалась будущего могущество главного по сути соперника ее супруга – Иосифа Виссарионовича. Да, они позиционировали себя, как союзники, но после революции их позиции резко изменились. В особенности после принятия НЭПа Ленина заподозрили в приверженности капитализму и авторитет Сталина, как последователя и идеолога коммунизма явно вырос. Потому, после смерти «вождя» Крупская, по сути, оставалась «на произвол судьбы», а вместе с ребенком ей было бы еще тяжелее. Тем более, что как раз после революции здоровье Ленина пошатнулось.

Как бы то ни было, основания бояться у Натальи явно были, так как через 15 лет, когда она якобы хотела выступить с критикой репрессий Сталина, хотя уже по сути и была отстранена от политической деятельности, была якобы отравлена. Неизвестно, что случилось бы, если бы у Ленина был наследник. Возможно, они погибли бы раньше, вместе с самим Владимиром Ильичом.