Земля разрушается, грядет война - прогноз Ванги на 2019 год начинает сбываться

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Действия могущественного государства повергли мир во смятение, люди убивают друг друга, считая свою жестокость оправданной, а наша планета устала от разрушительной деятельности человечества - все это еще в прошлом веке увидела болгарская ясновидящая.

2019 год только начался, а по Земле уже прокатилась волна трагедий на несколько месяцев вперед. Все праздники Японию, Перу, Индонезию и прочие сейсмоактивные регионы Голубого шара трясло с магнитудой выше 6 - критический уровень. Можно ставить галочку напротив слов Ванги об уставшей планете, которая в 2019 году начнет мстить людям за разрушительную деятельность погодными аномалиями и природными бедствиями.

Уже сейчас можно понять, какое могущественное государство повергнет человечество во смятение, что, в свою очередь, повлечет за собой массовые смерти. Нынешние события в Венесуэле выглядят как начало конфликта мирового масштаба. Противники и сторонники режима Мадуро раздели политическую арену на 2 лагеря, разумеется, Россия и США оказались по разные стороны.

На демонстрациях в Каракасе гибнут невинные люди, Вашингтон подчеркивает готовность действовать решительно. Как итог, никто не гарантирует, что американские войска со временем не вторгнутся в Венесуэлу. Подобный сценарий повлечет участие союзников обеих сторон, как и говорила Ванга, убийцы будут считать свои действия оправданными, ибо они намерены бороться за светлое будущее. Вероятно, угроза Третьей мировой войны снова нависнет над людьми.

Подытожила Ванга совсем неутешительно: полномасштабный вооруженный конфликт все же состоится, люди обеднеют, ходить будут без одежды, забудут о свете и топливе. Вероятно, провидица намекала на ядерную войну и постапокалипсис. Как бы там ни было, но прогноз Ванги на текущий год начинает сбываться, хоть и частично. Особо впечатлительным любителям мистики напомним, что болгарская ясновидящая чаще ошибалась в предсказаниях, нежели «попадала в яблочко».