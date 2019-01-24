В Воронеже закрыли кафе из-за испорченного салата

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В кафе «Шишка» обнаружили кишечную палочку в салате. По решению суда заведение общественного питания закрыто на 30 дней для устранения всех санитарных проблем.

Вчера 23 января воронежский суд вынес решение о временном приостановлении деятельности кафе «Шишка». Такая необходимость возникла в результате проверки специалистов Роспотребнадзора, выявивших кишечную палочку в блюдах.

Экспертиза показала, что все салаты с добавлением майонеза, изготовленные на кухне кафе, употреблять в пищу нельзя – они несут опасность для здоровья, ведь ее количество микроорганизмов было выше нормы в пять раз. В заведении нашлись и другие нарушения. Так, в моечной комнате не было вытяжных систем, а также моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пояснили судебные приставы.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Воронеже 19 человек отравились шаурмой. Всех заболевших доставляла скорая помощь. Люди поступали с одинаковыми симптомами – рвота, диарея, боли в животе, высокая температура. Состояние пациентов врачи оценивали как средней тяжести. Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Генерала Лизюкова у ТЦ «Аксиома» во вторник, 15 января, а затем чувствовали недомогание.