«Курицы к Пасхе объявят бойкот!»: Яйца увеличатся в стоимости, а их качество снизится

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Пиво, крупа и яйца – пострадавшие продукты 2019 года. Правительство «пустило пыль в глаза», снизив стоимость яиц в начале января, оправдав себя количеством. Однако сейчас ситуация меняется, количество не добавят, а вот цену снова повысят.

Росстат сообщает, что цены в середине месяца на яйца упали на 1,3%. Это успокоило жителей, а яичный хайп немного отошел в сторону. Однако ждать себя снова он не заставил.

Дело в том, что Россия занимает 5 место по употреблению в пищу яиц по статистике употребления продукта на одного гражданина в год.

Напомним, что за прошлый год цена на яйцо упала на 28%. Сейчас же правительство все же подало надежду на сокращение стоимости, однако впереди Пасха, к которой цена снова взрастёт на 1%. Затем стоимость яиц планируют повысить на 2,7 % к началу лета.

Зачем стоимость сначала снижают, а потом повышают – неизвестно. Это можно расценивать, как псевдо «куриную слепоту». Люди, если продукт будет постоянно скакать в количестве и стоимости, перестанут замечать разницы и не будет никакого бойкота с их стороны.

Однако перед каждым планируемым повышением цены, магазины активно закупаются на фабриках, а позже делают повышенную накрутку и зарабатывают достаточное количество денег. Однако после этого, когда срок годности подходит к концу, чтобы не оказаться в проигрыше, если продукт еще остался, магазины часто перепечатывают даты производства. Поэтому стоит быть всегда аккуратным при покупке таких продуктов, а когда накануне еще и Пасха, могут быть и массовые отравления.

На пиво же и крупу стоимость пока расти не будет, однако с 2019 года магазины начали продавать продукты меньше по количеству, чем написано на упаковке.