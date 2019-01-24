Врачи выяснили, какое мороженное можно есть без вреда для организма

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Эксперты рассказали, что самый полезный вид мороженного это молочное. Оно не такое жирное и имеет меньше калорий, чем остальные виды.

Молочное мороженное можно есть 2-4 раза в неделю без вреда для организма, выяснили эксперты, опрошенные в честь международного дня эскимо, который отмечается сегодня 24 января.

Врач диетолог Елена Ливанцова рассказала, что умеренность нужна во всём и в мороженном тоже. В неделю можно кушать 2-4 порции по 100 грамм и это не принесёт вреда здоровью. Конечно, лучше выбирать натуральное, в котором содержится меньше добавок и консервантов.

По словам врача, пользы для организма от употребления мороженного достаточно много. Ведь в нём содержится калий, фосфор, магний и калий, которые необходимы нашему организму. Так же в состав входят витамины группы В, которые благотворно влияют на работу сердца.