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За самыми невероятными и эффектными космическими шоу может стоять тайное китайское правительство, которое отправило «Чанъэ-4» ремонтировать оптическое оборудование, а падение астероида замаскировало старт корабля с поверхности спутника.

2018 год стал одним из самых «урожайных» на уникальные явления и космические открытия, а в 2019 тенденция нарастает. Не успел наступить новый года как исследователи зафиксировали сразу несколько странных и таинственных знамений. Нибиру нависла над Землей и пугает людей на всех континентах, Луна окрасилась в кроваво-красный, корональные дыры на Солнце растут, а полярное сияние можно увидеть даже в Москве. Но самое поразительное открытие касается Китая и Луны.

Исследователи предполагают, что Луны не существует. Это голограмма, созданная могущественными китайцами, чтобы дать хоть какое-то объяснение таким земным процессам как приливы, отливы и прочее. Как и любая другая технология, голограмма начала «сбоить» и китайцы отправили свой спутник, чтобы ее починить и воссоздать ее привычный вид с Земли. Операция, вероятно, прошла успешно, потому что Луна перестала «подпрыгивать» и менять кратеры местами, но зонд должен вернуться на Землю, а сделать это незаметно практически невозможно.

Метеорит, падение которого вчера подтвердили испанские астрономы, тоже придумали китайцы, считают эксперты по космическим цивилизациям. Они предполагают, что метеоритная бомбардировка Кровавой Луны может скрывать обман века – это ширма для прикрытия старта зонда, который выполнил свою настоящую миссию и возвращается домой с последними техническими данными.

По другой версии, голограмму Кровавой Луны атаковали пришельцы, которые попались на обман китайцев. Они могли направиться к Луне, чтобы выяснить источник красного свечения, которого не должно быть, так как солнечный свет может отражаться от поверхности или белым или желтым, но никак не красным. Скорее всего, они попали в ловушку электромагнитного поля, который генерирует источник питания голограммы и у них отказали приборы, поэтому они обречены там оставаться, пока кто-то не отбуксирует их. Хотя, возможно, силовое поле уже уничтожило пришельцев.