Голодные обмороки, зафиксированные у детей в школах Кузбасса: Это миф или реальность?- мнение

Сегодня, 20:09

Сельские дети и так обделены. Иначе могут думать только «небожители» России. Но ведь, всё-таки не война.

Однако, судя по всему, в школах Кузбасса реально могут быть голодные обмороки. И это, скорее всего, не миф, а страшная реальность. Сытая Москва её просто не хочет понять.

Даже уполномоченный по правам ребёнка в этом регионе уже обратил внимание на проблему. Одни дети во время большой перемены отправляются в столовую, другие остаются в классе.

Школьный обед в сельской школе стоит 50 рублей. Не все жители сельских поселений могут выделять их своим детям каждый день.

Дальше – страшнее. Денег в семье может не хватать даже на более или менее полноценный завтрак. Ребёнок стоически терпит, организм – нет.

Когда он растёт, а средств питания для этого не хватает, наступление обморока обычное и естественное(?) явление. Вот только чем российские дети из глубинки виноваты, что их родители не «командуют газом» и не тусуются, пихаясь локтями, в шоу-бизе.

Из телевизора они постоянно слышат, как отобрать в Москве квартиру за сумасшедшие деньги, или, где лучше отдыхать: на Мальдивах или на Таити.

А тут, может быть, тупо жрать нечего. Никто не снимает вину за это с родителей, но нужно признать, и их «окунули».

В то же время, представителями специально созданной комиссии по Кемеровскому региону подаются бодрые рапорты, что ничего такого не зафиксировано.

Учителя подтвердили отсутствие фактов. В школьных столовых достаточно продуктов. Никто при них в голодный обморок не падал. Жалоб на это не поступало.

Достаточно? Вполне. Значит, ничего и не было. А те, кто отказываются от горячего платного питания в школе, как уверены «комиссары», просто берут обеды с собой из дома.