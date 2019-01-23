Правительство России объявило об отключении телевидения в три этапа

Сегодня, 16:38

На протяжении многих лет ходят слухи об отключении аналогового телевидения, но сегодня было решено перейти от слов к делу.

Правительство страны введёт 20 обязательных каналов, которые работают в цифровом формате. Остальные каналы будут отключены. Проблема остаётся в том, что на старых телевизорах эти каналы показывать не будут, потому что не поддерживают цифровой формат. Судя по всему это мало кого волнует.

Сегодня, 23 января в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций было проведено собрание и принято решение отключить аналоговое телевидение в 3 этапа. Первый начнётся с 11 февраля, второй - 15 апреля, в третий 3 июня. Аналоговое телевидение отключат по всем областям в порядке очереди, в какой именно, будет объявлено заранее.

Специалисты сообщают, для того, чтобы не заметить перехода на цифровое вещание, зрителям нужно будет заранее приобрести дециметровые антенны и небольшие приставки. Если телевизор был приобретён в последние 2-3 года, то такая приставка не нужна. Достаточно только включить перенастройку телевизора и включить поиск цифровых каналов.