Шурыгина призналась в симпатии к своему насильнику Семёнову

Сегодня, 15:51

На передаче «На самом деле» Дмитрий Шепелев вывел Дианы Шурыгину на «чистую воду».

Расследование дела об изнасиловании Дианы Шурыгиной, которое было ещё в 2016 году до сих пор не может расставить все точки над «и». Чтобы полностью разобраться во всём участников происшествия пригласили на передачу «На самом деле» во второй раз и предложили пройти тест на детекторе лжи. Дело длится почти три года и обществу хотелось бы уже закрыть эту тему и перестать лицезреть Диану по телевизору. На передаче молодые люди впервые встретились за долгое время и раскрыли все карты телезрителям и ведущему.

Диана призналась в симпатии к своему насильнику Семёнову и в том, что она проявляла к нему знаки внимания, на что публика отреагировала негативным «вууу», в свою очередь Сергей признался, что Диана также была ему симпатична и он оказывал ей знаки внимания. Однако все хотели узнать, бил ли Сергей Диану или нет. Со слов парня, он не трогал девушку и это же подтвердила подруга Шурыгиной, находящаяся в студии. Также было подтверждено, что Семенов не знал о настоящем возрасте Дианы, а после и сама Диана призналась, что следы избиения были оставлены её родным отцом. На передаче присутствовал и муж героини, и он пообещал серьёзно поговорить с Сергеем после передачи, ведь, по его мнению, Сергей юлит. Однако в конце передачи Шурыгина и Семенов даже обменялись хорошими словами в адрес друг друга и Диана решила встать на защиту Сергея, и сказала, что частично виноваты её подруги, сказав Сергею, что она легкодоступная.