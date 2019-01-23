«Спрятались за гало»: Световые столбы и круги в ночном небе Москвы могли быть порталами для диверсии Нибиру - уфологи

Сегодня, 17:03

Лучшего времени для инопланетного вторжения не найти. Пока москвичи прячутся по домам от лютого мороза, пришельцы, под прикрытием оптических явлений, могут беспрепятственно и главное незаметно десантироваться на Землю, уверены конспирологи.

В ночь на 23 января в Москве заметили странные светящиеся столбы, уходящие в ночное небо, а уже утром в Подмосковье появилось новое «чудо» - светящаяся дуга вокруг Солнца.

В Гидрометцентре России отметили, что эти необычные завораживающие световые шоу имеют естественное происхождение. Этой ночью в Москве зафиксировали рекордно низкую температуру этой зимой - 18,7 градусов. Местами столбики термометра опускались до 27,7 градусов со знаком «минус». При такой температуре и в условиях отсутствия облачности видимость очень хорошая. При свете Луны, которая сейчас видна больше чем на 80%, в воздухе могут образовываться светящиеся круги и столбы. Это эффект гало, который объясняется преломлением света Луны или Солнца в кристаллах влаги.

С объяснением ученых не все согласны. Некоторые уфологи предполагают, что световые столбы и круги в ночном небе Москвы могли быть порталами для диверсии пришельцев с Нибиру. Они могли воспользоваться уже имеющейся световой иллюзией, чтобы напасть на Землю. Пришельцы просто спрятались за гало. На самом же деле ночью в Москве прошла высадка отрядов и доставка боевой техники инопланетян.

Другая группа уфологов считает, что из двух гало в Москве только одно имеет природное происхождение – круг вокруг Солнца утром. Столбы же не что иное, как порталы для перемещения живой силы и техники, которую просто замаскировали под гало от Луны, потому что Луна как и Солнце могут, конечно, создавать такую оптическую иллюзию в определенных условиях, но эта иллюзия всегда должна имеет форму дуги вокруг объекта, а не ряд столбов с Земли в космос.

Продолжение... «Как Атлантида»: Курильские острова уйдут под воду из-за Нибиру через три года Спор России и Японии по поводу Курильских островов может завершиться досрочно из-за разрушительного действия планеты-убийцы Нибиру и последствий глобального потепления. Еще одна группа энтузиастов убеждена, что все обстоит еще хуже, чем вторжение Нибиру на Землю. Они отметили, что эти столбы света очень похожи на полярное сияние. В Москве и Подмосковье такого явления быть не должно в виду удаленности региона от полюса и полярного круга. Если полярное сияние добралось до Москвы, то дела на Солнце обстоят гораздо хуже, чем все думали.

Корональные дыры могли достичь колоссальных размеров и Солнце теряет гелий в тысячи раз быстрее, чем раньше. Ученым следует срочно скорректировать свои расчеты и выяснить, сколько времени Солнце еще будет давать свет и тепло Земле, считают энтузиасты. Возможно, мы лишимся главного источника жизни не через миллионы лет, а уже через несколько месяцев.

Хотя никакие расчеты все равно не смогут предотвратить гибель Солнца и Земли. Любая информация о надвигающейся катастрофе только посеет панику и приведет беспомощных людей в отчаяние, поэтому ни одно правительство не сообщит населению о скором Апокалипсисе.