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Исаак Калина поздравил победителей конкурса сочинений в Мосгордуме

Сегодня, 17:50

Руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина в пятницу 18 января принял  участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению наград  победителям и призёрам  школьного конкурса сочинений  «Роль Московской городской думы в жизни столицы», организованного по случаю 25-летия законодательного собрания Москвы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Церемония награждения прошла в Мосгордуме.

«Сегодняшнее мероприятие нельзя назвать уникальным, - сказал он. - Оно вписывается в логику огромного внимания, которое городская Дума проявляет к системе образования, учителям, школам и, самое главное, к нашим ученикам».

В своем выступлении министр также отметил активное участие  парламентариев в крупных мероприятиях, организуемых рамках столичной системы образования, в частности, упомянув  Парад кадетов на Поклонной горе в День Победы.

В завершении своей речи, Калина внес на рассмотрение городской думы предложение  в будущем проводить  подобные  конкурсы на регулярной основе, а не только по случаю памятных дат.



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