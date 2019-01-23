Исаак Калина поздравил победителей конкурса сочинений в Мосгордуме

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Руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина в пятницу 18 января принял участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению наград победителям и призёрам школьного конкурса сочинений «Роль Московской городской думы в жизни столицы», организованного по случаю 25-летия законодательного собрания Москвы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Церемония награждения прошла в Мосгордуме.

«Сегодняшнее мероприятие нельзя назвать уникальным, - сказал он. - Оно вписывается в логику огромного внимания, которое городская Дума проявляет к системе образования, учителям, школам и, самое главное, к нашим ученикам».

В своем выступлении министр также отметил активное участие парламентариев в крупных мероприятиях, организуемых рамках столичной системы образования, в частности, упомянув Парад кадетов на Поклонной горе в День Победы.

В завершении своей речи, Калина внес на рассмотрение городской думы предложение в будущем проводить подобные конкурсы на регулярной основе, а не только по случаю памятных дат.







